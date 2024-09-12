"Мог бы смотреть на это часами" - Китайское шоу дронов установило сразу несколько мировых рекордов

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Опубликовано: 12.09.2024 13:24 , Обновлено: 12.09.2024

В Китае побили сразу несколько мировых рекордов, показав масштабное шоу с использованием более 8 тысяч дронов. Пользователи соцсети разделились во мнениях, глядя на происходящее.

В китайском городе Шэньчжэнь прошло ежегодное масштабное визуальное представление с использованием тысяч дронов. На этот раз в Поднебесной шоу дронов установило сразу 2 мировых рекорда.

В небо подняли 8100 дронов, что стало наибольшим количеством коптеров, которое находилось в воздухе одновременно когда-либо.

Светящиеся дроны складывались в сферы, чёрные дыры, планеты, сердечки и не только.

Кроме того, 7998 дронов объединились в гигантский «телевизор», показавший несколько видео. Этот рекорд также вошёл в Книгу Гиннесса как самое большое изображение из коптеров.

Масштабом и эпичностью действа восхитились многие пользователи соцсети, в том числе и американский миллиардер Илон Маск, который поделился видеороликом с шоу на своей страничке в Х.

Однако многие комментаторы выказали и опасения, полагая, что мощь летательных аппаратов может быть когда-нибудь использована в военных целях.

“Представьте себе, что еще они могут сделать, скажем, на войне?” - задался один из комментаторов.

“Полное использование этой технологии в военных целях может положить конец цивилизации”, - написал другой.

“Использовать технологии для создания искусства и красоты для всех лучше, чем использовать их в качестве военных машин!” - не согласился один из пользователей.

“Я мог бы смотреть на это часами…” - восхитился ещё кто-то.

“Это лучше, чем фейерверки, меньше загрязняет окружающую среду и можно использоваться повторно”, - резюмировал ещё один комментатор.