"Мог бы смотреть на это часами" - Китайское шоу дронов установило сразу несколько мировых рекордов
В Китае побили сразу несколько мировых рекордов, показав масштабное шоу с использованием более 8 тысяч дронов. Пользователи соцсети разделились во мнениях, глядя на происходящее.
В китайском городе Шэньчжэнь прошло ежегодное масштабное визуальное представление с использованием тысяч дронов. На этот раз в Поднебесной шоу дронов установило сразу 2 мировых рекорда.
В небо подняли 8100 дронов, что стало наибольшим количеством коптеров, которое находилось в воздухе одновременно когда-либо.
Светящиеся дроны складывались в сферы, чёрные дыры, планеты, сердечки и не только.
Кроме того, 7998 дронов объединились в гигантский «телевизор», показавший несколько видео. Этот рекорд также вошёл в Книгу Гиннесса как самое большое изображение из коптеров.
Масштабом и эпичностью действа восхитились многие пользователи соцсети, в том числе и американский миллиардер Илон Маск, который поделился видеороликом с шоу на своей страничке в Х.
Однако многие комментаторы выказали и опасения, полагая, что мощь летательных аппаратов может быть когда-нибудь использована в военных целях.
“Представьте себе, что еще они могут сделать, скажем, на войне?” - задался один из комментаторов.
“Полное использование этой технологии в военных целях может положить конец цивилизации”, - написал другой.
“Использовать технологии для создания искусства и красоты для всех лучше, чем использовать их в качестве военных машин!” - не согласился один из пользователей.
“Я мог бы смотреть на это часами…” - восхитился ещё кто-то.
“Это лучше, чем фейерверки, меньше загрязняет окружающую среду и можно использоваться повторно”, - резюмировал ещё один комментатор.