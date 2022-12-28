Мобилизованным в России разрешили бесплатно заморозить свою сперму
Минздрав России принял решение о новых льготах для мобилизованных на войну с Украиной россиян. Теперь те могут бесплатно заморозить свою сперму, но срок хранения там определен как 2023-2024 года.
О таком нововведении сообщил президент «Союза адвокатов России» Игорь Трунов, который обратился в ведомство здравоохранения РФ с предложением создать бесплатный криобанк генетического материала мобилизованных.
«Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», — уточнил адвокат.
Ранее в России мобилизованным разрешили брать с собой на войну экшен-камеру.
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