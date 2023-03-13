Митрополит УПЦ Московского патриархата объявил, что Апокалипсис начнется с Украины

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Опубликовано: 13.03.2023 12:29 , Обновлено: 04.07.2024

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь во время богослужения заявил прихожанам, что «с Украины начинается апокалипсис».

Он также назвал власти Украины “внуками” вождей Октябрьской революции 1917 года. Так Павел отреагировал на требования властей к УПЦ покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта.

«29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить Киево-Печерскую Лавру, свой дом. Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой, сегодня прикрываются благом. Наверное, Апокаллипсис начинается с Украины», — заявил митрополит.

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Кроме того, по его мнению, Успенский и Трапезный соборы Киево-Печерской Лавры «осквернены» после передачи их Православной церкви Украины (ПЦУ).

Павел также пообещал «до последнего отстаивать свои права и свои святыни».

Отметим, что до 29 марта Московский патриархат должен освободить все помещения Киево-Печерской лавры, которыми безвозмездно пользовался на условиях договоров 2013 года. Об этом было сказано в письме администрации заповедника к УПЦ МП.

А еще монахи МП должны вернуть государству все материальные ценности и культурные достояния. Минкульт пообещал проверить сохранность мощей святых.

Как ранее писал Телеграф, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции по запросу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против представителей Украинской православной церкви и Русской православной церкви. Например, в список попали экс-нардеп от ОПЗЖ клирик УПЦ Вадим Новинский, настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец и другие