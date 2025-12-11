Мирный план Трампа раскалывает союзников? Польша в гневе, Европа в сомнениях. Что известно о переговорах

Опубликовано: 11.12.2025 08:41 , Обновлено: 11.12.2025

Власти Польши, страны, которая в последние годы стала одним из ведущих игроков НАТО, выражают недовольство тем, что их оставили на дипломатической обочине в переговорах о будущем Украины.

Когда на этой неделе в Лондоне собрались лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины для согласования позиций по поводу ускоренного продвижения Вашингтоном мирного соглашения, Польши в списке гостей не оказалось. Это уже второй раз за последние два месяца: Варшава также не получила приглашение на важный мирный саммит в Женеве 23 ноября.

Исключение Польши — болезненный удар для страны, занявшей одну из самых активных позиций в ЕС в поддержку Украины. Националистический лагерь вокруг президента Кароля Навроцкого обвинил в этом провале либерального премьер-министра Дональда Туска, сообщает издание Politico.

“Отсутствие Польши в Лондоне — еще один пример некомпетентности Дональда Туска”, — заявил после встречи на Даунинг-стрит Марек Пенк, сенатор от партии “Право и справедливость”, назвав Туска “политиком второго эшелона в Европе”.

Причины недовольства очевидны. Польша не только приняла около 1 миллиона украинских беженцев и служит ключевым логистическим хабом для поставок Украине, но и активно подталкивает Европу к перевооружению. Польша тратит на оборону больше всех в НАТО в пересчете на душу населения и намерена более чем удвоить численность своих вооруженных сил, которые уже являются третьими по величине в альянсе.

Тем временем лидеры “коалиции желающих” (Великобритания, Франция, Германия) объявили о планах провести в четверг видеоконференцию по Украине. Одновременно Дональд Трамп выразил нетерпение в отношении европейских союзников и поставил под сомнение участие США в дальнейших переговорах, заявив, что не хочет “тратить время впустую”.

На фоне хаотичных попыток США продвинуть мирное соглашение на условиях, близких к московским, президент США дал понять, что недоволен отсутствием безоговорочного согласия со стороны Европы и Украины.

“Мы обсуждали Украину довольно резкими словами”, — признался Дональд Трамп, рассказывая о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Что известно о мирном плане?

Первоначальный проект, представленный Белым домом и раскритикованный в Украине и Европе, претерпел значительные изменения, что, по-видимому, не понравилось Трампу. Главной целью Вашингтона, судя по всему, является получение Нобелевской премии мира любой ценой, а задержки лишь усиливают раздражение. На этой неделе Трамп заявил, что Зеленский даже не читал его проект соглашения. “Россия, я думаю, не против, но я не уверен, что Зеленский тоже”, — сказал Трамп.

В свою очередь, многие российские чиновники высоко оценили мирные усилия команды Трампа. Владимир Путин на прошлой неделе принял в Кремле посланников Белого дома Стива Виткоффа и Джареда Кушнера для пятичасовых переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп — единственный западный лидер, “понимающий причины, сделавшие войну на Украине неизбежной”.

На фоне затянувшихся переговоров Россия ежедневно объявляет о взятии населенных пунктов в Украине. Западные аналитики подтверждают, что ВС РФ усилили натиск, однако утверждают, что Москва преувеличивает свои успехи. Например, в районе Покровска продолжаются бои, и о его полном взятии речи не идет.

При этом скептики указывают, что мало признаков готовности России подписать соглашение даже на условиях, предложенных Белым домом, которые включают отказ Киева от контроля над частью Донбасса. Вместо этого Путин неоднократно заявлял о желании Москвы достичь “всеобъемлющего урегулирования”.

Ключевым камнем преткновения плана являются требования Трампа и Путина, чтобы Украина уступила часть Донбасса России. Киев сопротивляется и, как минимум, требует четких гарантий безопасности взамен.