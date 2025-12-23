Мирное соглашение Украины и России будет не раньше, чем через год? Вице-президент США назвал причины

Опубликовано: 23.12.2025 19:04 , Обновлено: 23.12.2025

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс заявил, что переговоры о мирном соглашении между Украиной и Россией могут растянуться ещё на год. Причина — в территориальных вопросах.

По его словам, хотя украинские переговорщики в частном порядке не исключают потери всего Донбасса, они пока не готовы идти на уступки. А территориальный вопрос — самый важный в мирном плане (или: в мирном урегулировании), который Вашингтон пытается согласовать как с Киевом, так и с Москвой.

В интервью изданию UnHerd Джей Ди Вэнс подтвердил, что Кремль настаивает на своем желании взять под контроль весь Донбасс.

В то же время вице-президент США признал, что понимает позицию Киева, который рассматривает этот вопрос как «серьезную проблему безопасности». Вэнс подчеркнул, что прогресс, достигнутый в последние недели, заключался в точном определении того, «что не подлежит обсуждению, а что подлежит обсуждению».

Среди вопросов, по которым легче достичь соглашения, вице-президент США перечислил: контроль над оккупированной Россией Запорожской атомной электростанцией, будущее украинского меньшинства в России и русского меньшинства на Украине.

Американский политик подчеркнул, что расхождения в позициях касаются и восстановления Украины.

Также Вэнс заявил, что «все, по крайней мере, в течение последних нескольких месяцев, участвовали в переговорах добросовестно». То есть и российская, и украинская стороны активно участвовали в процессе.

«Я думаю, мы добились прогресса, но сейчас я не уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Думаю, есть большая вероятность, что мы это сделаем, но также думаю, что есть и большая вероятность, что этого не произойдет», — заявил вице-президент США.

Кроме того, существует предложение Евросоюза о мирном урегулировании. Позиции США и ЕС немного различаются. По словам президента Украины Владимира Зеленского, предложение США предполагает территориальные уступки Украины России в обмен на гарантии безопасности Киева со стороны западных стран. При этом США не хотят отправлять на Украину свои войска.

Альтернативное предложение европейских стран включает размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины и гарантии безопасности Киева, аналогичные тем, которые содержатся в статье 5 договора НАТО.

Ранее Зеленский объявил, что согласовал с США основные пункты мирного плана и теперь мяч на стороне России. Из Москвы в США для консультаций прибыл переговорщик Кирилл Дмитриев. Тем временем глава МИД Лавров пропал из сообщений и, по всей видимости, отстранён от переговоры. Хотя в кремле это и опровергают.