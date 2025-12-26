Мир все ближе? Россия сделала заявление, а Зеленский летит в США

Опубликовано: 26.12.2025 20:41 , Обновлено: 26.12.2025

По данным издания Axios со ссылкой на источники в Белом доме, в воскресенье президент США Дональд Трамп примет в своём поместье Маар-а-Лаго президента Украины Владимира Зеленского.

Источники издания расценивают эту встречу как сигнал, что переговоры по мирному урегулированию продвигаются. Более того, она может стать «признаком значительного прогресса» в обсуждении мирного плана.

Ранее Зеленский сам заявлял, что встреча с американским президентом может состояться «в ближайшее время». Трамп, в свою очередь, неоднократно утверждал, что встретится с украинским коллегой только в том случае, если почувствует, что соглашение близко к завершению.

“Останется у нас у всех в памяти как рубеж”

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который в последнее время активно комментирует ход переговоров (на фоне почти полного исчезновения из медийного поля главы МИД Сергея Лаврова), заявил, что 25 декабря может стать днём «качественного скачка» в диалоге.

«Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договорённость», — сказал он.

Однако Рябков настаивает, что план, опубликованный Зеленским, далёк от идеала в глазах Москвы. «Этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — заявил дипломат.

Европа снова обещает гарантии

Параллельно Европа также готовится к возможному подписанию мирного соглашения. Как сообщает издание Euractiv, ЕС обещает уже в январе 2026 года согласовать гарантии безопасности для Украины. Блок хочет предоставить Киеву «чёткую» картину долгосрочной поддержки.

«Десятки стран во главе с Францией и Великобританией несколько месяцев работали над гарантиями безопасности, включающими развёртывание западных войск в Украине, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы сдержать Россию от повторного нападения. Некоторые гарантии, особенно предоставляемые США, всё ещё обсуждаются», — отмечается в публикации.