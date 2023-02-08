Мир без Путина «был бы лучше» — Глава Минобороны Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус 7 февраля заявил, что без президента России Владимира Путина мир «был бы лучше».
«Мне кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да!», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Он подчеркнул, что убежден в том, что Украина должна победить в войне против российских войск. При этом отметил, что не знает, сможет ли Украина отвоевать Донбасс и Крым, но выразил уверенность в том, что западным союзникам необходимо продолжать поддерживать Украину.
Отвечая на вопрос, пугают ли министра российские ядерные угрозы, он ответил, что нет.
«Меня это не особенно пугает. Одно — то, что происходит внутри, а другое то, что происходит в пропаганде», — объяснил Писториус.
Ранее Телеграф писал, что министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter сообщение о том, что «первый» боевой танк Leopard 2 прибыл в Киев, вместе с фотографией его и его немецкого коллеги Бориса Писториуса с миниатюрной моделью боевого танка немецкого производства в руках.