Мир без Путина «был бы лучше» — Глава Минобороны Германии

Опубликовано: 08.02.2023 08:06 , Обновлено: 08.02.2023

Министр обороны Германии Борис Писториус 7 февраля заявил, что без президента России Владимира Путина мир «был бы лучше».

«Мне кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да!», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что убежден в том, что Украина должна победить в войне против российских войск. При этом отметил, что не знает, сможет ли Украина отвоевать Донбасс и Крым, но выразил уверенность в том, что западным союзникам необходимо продолжать поддерживать Украину.

Отвечая на вопрос, пугают ли министра российские ядерные угрозы, он ответил, что нет.

«Меня это не особенно пугает. Одно — то, что происходит внутри, а другое то, что происходит в пропаганде», — объяснил Писториус.

Ранее Телеграф писал, что министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter сообщение о том, что «первый» боевой танк Leopard 2 прибыл в Киев, вместе с фотографией его и его немецкого коллеги Бориса Писториуса с миниатюрной моделью боевого танка немецкого производства в руках.