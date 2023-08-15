Минобороны России заказало партию машин "Безумный Макс"

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Опубликовано: 15.08.2023 18:58 , Обновлено: 15.08.2023

Минобороны РФ 15 августа сообщило, что заказало у производителя бронированные машины "Тигр-М", разработчики которой назвали ее "Безумный Макс" из-за сходства с постапокалиптическими транспортными средствами в голливудском фильме.

“В новой версии “Тигр-М” оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название “Безумный Макс”. Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники”, - передает агенство РИА “Новости”.

Машину впервые показали на форуме “Армия-2023”. Она получила дополнительную защиту в виде навесных бронелистов. О других новшествах в этой машине там не рассказали.

Осенью 2022 года силы специальных операция Украины показали видео, в котором уничтожают 3 российских “Тигра”.