Минобороны РФ показало Шойгу «на передовой»

🎥 Видео

Опубликовано: 22.12.2022 15:35 , Обновлено: 22.12.2022

Министерство обороны России опубликовало в своих соцсетях видео, где, как утверждается, глава ведомства Сергей Шойгу находится «на передовой».

Там заявили, что министр обороны «проинспектировал подразделения группировки войск (сил) Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции».

На кадрах видно летящий вертолет; поле с грязью, на котором видны следы от техники. Также видно, как Шойгу посещает землянки, командные пункты и передвигается по проселочным дорогам на машинах с символикой «Z».

Где именно все это произошло — неизвестно.

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Также на кадр попал и обычный легковой автомобиль:

В ведомстве сообщили, что Шойгу «на передовой пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил их за образцовое выполнение задач специальной военной операции».

А спросив у военных про настроение, якобы получил ответ: «Боевое!».

«Не суетитесь, спокойно, всё нормально», — также сказал министр обороны российским бойцам.

Кстати, 18 декабря министерство обороны РФ также отчиталось, что Сергей Шойгу проверил «передовые позиции российских подразделений». В свою очередь проект GeoConfirmed в Twitter заявил, что окопы, которые попали в объектив камер и над которыми пролетал Шойгу, находятся на расстоянии 85 километров от линии фронта.