Минобороны РФ показало кадры «поражения» украинского корабля «Симферополь». Что говорят в Киеве?

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Опубликовано: 28.08.2025 19:45 , Обновлено: 28.08.2025

Военно-морские силы Украины подтвердили факт удара по разведывательному кораблю «Симферополь», о котором ранее заявили в Министерстве обороны России. С украинской стороны сообщили об одном погибшем и нескольких раненых членах экипажа, в то время как в российском ведомстве утверждают, что корабль затонул.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 28 августа в устье Дуная быстроходный безэкипажный катер Черноморского флота «нанёс поражение» украинскому кораблю. Кроме того, там добавили, что в результате атаки «Симферополь» затонул.

Позже Минобороны России показало видеозапись атаки.

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Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии изданию «Суспільне» подтвердил факт удара. Он заявил, что в настоящее время «продолжается устранение последствий атаки», не уточнив, затонул корабль или нет.

По словам спикера, большая часть экипажа находится в безопасности, но поиск нескольких военных моряков продолжается. Также Плетенчук сообщил, что один член экипажа погиб, несколько ранены.

Видеозапись в Киеве пока не комментировали.

Средний разведывательный корабль «Симферополь» был спущен на воду в 2019 году и вошёл в состав Военно-морских сил Украины в 2021-м. Специализировался на радиоэлектронной разведке. Водоизмещение корабля — около 1220 тонн, штатный экипаж — 29 человек.