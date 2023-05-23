Минобороны РФ объявило о "разгроме" диверсантов под Белгородом. В РДК ответили

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Опубликовано: 23.05.2023 14:34 , Обновлено: 23.05.2023

Военное ведомство России 23 мая объявило, что в ходе "контртеррористической операции" в Белгородской области "националистические формирования" были заблокированы и разгромлены.

Там утверждают, что “остатки националистов” были отброшены на территорию Украины, “где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации”.

В Минобороны РФ заявили, что таким образом уничтожили более 70-ти “украинских террористов”, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Судя по видео, российские войска нанесли удары по российскому пограничному пункту, который ранее заняли бойцы РДК.

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Тем временем, в “Русском добровольческом корпусе” опубликовали своеобразный манифест, в котором пообещали продолжение борьбы в иде партизанских действий.

“Изодранная мясными штурмами путинская армия затихла. Раздираемые противоречиями коррупционеры и олигархи грызут друг другу глотки. Зеки и мо(г)илизованные не понимают за что они сражаются и за что умирают. Этнические банды взяли под контроль южные регионы, насаждая нормы шариата”, - заявили там о причинах восстания.

В РДК сказали, что продолжат войну до смерти Путина. И пообещали “освободить” Курск, Брянск, Белгород.

Там заверили, что “мирное население может не беспокоиться”, а линии фронта также пройдут “по районам дремлющих городов в глубоком тылу”.