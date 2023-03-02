Минобороны РФ объявило о подготовке к ядерной войне с США

Опубликовано: 02.03.2023 10:47 , Обновлено: 02.03.2023

В журнале Минобороны России «Военная мысль» опубликовали статью о том, что в РФ разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия.

Автор материала — первый заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов. Соавтор — полковник в отставке Владимир Лумпов.

В публикации сказано, что «США постепенно теряют лидирующие позиции в мире» и «возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России». Поэтому Штаты якобы планируют «стратегическую (глобальную) многосферную операцию» против Москвы, намереваясь «мгновенным глобальным ударом» поразить российские ядерные силы, а затем нанести ядерный удар по России с целью ее уничтожения.

Поэтому в противодействие «планам» США в России разрабатывают «перспективную форму стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания». Она «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий», сказано в статье.

По сути, это является подготовкой к ядерной войне с США.

Авторы материала подчеркнули, что главная цель — подавить американскую глобальную систему противоракетной обороны (ПРО), чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских баллистических ракет и в конце концов нанести «неприемлемый ущерб» США с помощью сохранившегося ядерного потенциала.