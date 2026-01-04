Министр обороны Венесуэлы обвинил США в "хладнокровном убийстве" множества охранников Мадуро

Опубликовано: 04.01.2026 19:52 , Обновлено: 04.01.2026

Глава Министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино потребовал скорейшего освобождения "своего главнокомандующего", имея в виду Николаса Мадуро. Тем не менее он признал власть вице-президента.

Министр обороны Венесуэлы осудил “хладнокровное” убийство множества сотрудников службы безопасности Николаса Мадуро. Падрино также заявил, что США осуществили «трусливое похищение» во время зачитывания заявления Боливарианских национальных вооруженных сил.

[inf]По данным газеты The New York Times, в результате атаки США в Венесуэле с целью захвата Николаса Мадуро погибли 40 венесуэльцев. [/inf]

Тем не менее, Владимир Падрино поддержал решение Верховного суда, предписывающее вице-президенту Родригес занять пост президента на 90 дней.

Напомним, что Мадуро был захвачен в субботу вместе со своей женой Силией Флорес американскими войсками во время спецоперации в Каракасе. Все началось в субботу в 2:01 утра по местному времени, когда огни Каракаса погасли, и американские вертолеты приблизились к резиденции Николаса Мадуро как раз в тот момент, когда президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес направлялись в свою спальню.