Министр обороны Украины объявил о готовности к контрнаступлению и переговорам с Россией

Опубликовано: 28.04.2023 14:34 , Обновлено: 28.04.2023

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 28 апреля заявил, что власти его страны готовы начать переговоры с Россией в любой момент. Но темой их должны стать условия капитуляции Москвы.

По его словам, Россия также должна будет взять не себя обязательства по выплате репараций.

“В будущем да, мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать репарации и контрибуции со стороны России в интересах Украины и как реализовать приговор Международного трибунала, который будет создан. Акт капитуляции со стороны Москвы будем тоже обсуждать”, - пообещал Алексей Резников.

[info_b]По данным “Левада-центра”, в апреле 2023 года хотели мирных переговоров с Украиной 51% россиян. При этом 62% признались, что боятся контрнаступления ВСУ.[/info_b]

“Достаточно большое количество бронетехники”

В то же время, министр обороны Украины рассказал, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению, но о его начале будет принимать решение главнокомандующий Валерий Залужный.

“Мы получили очень современные системы. Кроме танковой коалиции, куда в первую очередь входят Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 позже приедут, мы ждем еще потом Abrams, которые в этом контрнаступлении участвовать не будут, думаю. Но наши экипажи уже поехали на учебу… Но у нас большое количество бронированных машин разного типа - БТР и БМП. Это будут и Брэдли, и Мардер, и Страйкер, SCV90 из Швеции. Там завершаются еще курсы подготовительные”, — признался министр.

Он оценил как “достаточно большое” количество бронетехники, которую передали западные партнёры.

“Есть техника, на которой заканчивается обучение, и уже тогда экипажи вместе с ней прибудут, когда будет определено время и место. Если в глобальном смысле, мы готовы”, — заявил Алексей Резников.

“Мы готовы к контрнаступлению, ждем погоды и решения командования, – Резников.