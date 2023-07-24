Министр обороны Украины назвал сроки завершения войны с Россией

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.07.2023 09:52 , Обновлено: 24.07.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN, что рассматривает саммит НАТО в 2024 году как возможное мероприятие, когда Украину наконец примут в Североатлантический Альянс. Потено словам, к тому моменту война в Украине закончится.

“Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины, - сказал Резников. - Это всего лишь мой прогноз”. Когда его спросили, ожидает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: “Да. Мы выиграем эту войну”. При этом Резников преуменьшил ценность отказа администрации Байдена взять на себя обязательства по приему Украины сразу после окончания войны. “Я думаю, в этом нет необходимости”, - сказал он. У Украины будет упрощенный процесс приема и она тем временем продолжит работу над необходимыми реформами, добавил министр обороны Украины.

Соединенные Штаты и другие страны НАТО заявили, что сейчас невозможно принять Украину из-за продолжающейся войны. Статья 5 альянса гласит, что союзники придут на помощь своему члену в случае нападения. Алексей Резников признал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны, сославшись на статью 5 и заявив, что “у нас нет вариантов”, пока продолжается конфликт.

Украинский министр подчеркнул, что выгоды от вступления Украины в альянс только возросли, учитывая ее борьбу с Россией. “После победы, после этого, это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы”, - сказал он. По его словам, Украина приобрела “реальный боевой опыт — как сдерживать русских, побеждать их, бить их с использованием стандартного вооружения НАТО”, добавил он.

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне пройдет в 2024 году в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса. Его проведение было официально предложено в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе, а его даты будут определены позже. Но, скорее всего, его органзуют не раньше лета следующего года.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил ранее, что “есть еще год для решения вопроса о приеме Украины в НАТО, чтобы саммит в США стал еще более историческим, чем встреча в Вильнюсе”. По его словам, что касается Украины, то “Вильнюсский саммит является не завершением пути, не конечной остановкой, а мостом для дальнейшего движения к встрече в верхах в 2024 году в Вашингтоне”.

Напомним, что страны НАТО пообещали Украине вступление в альянс после завелершения войны с Россией и выполнения необходимых условий.