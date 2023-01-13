Министр обороны Германии решила уйти в отставку

Опубликовано: 13.01.2023 22:42 , Обновлено: 13.01.2023

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (57 лет, СДПГ) приняла решение уйти с поста министра обороны. Об этом сообщило немецкое издание BILD со ссылкой на несколько анонимных источников.

Инициатива увольнения исходит именно от министра, а не от канцелярии Шольца, уверает Bild. Сейчас речь идет о дате объявления отставки.

Грядущей отставке предшествоваа беспрецедентная череда срывов. Совсем недавно Ламбрехт вызвала возмущение своей неловкой речью, где говорила о жертвах в Украине, перед новогодним фейерверком. Видео также вызвало потрясение в правительственных кругах.

“В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо”, — заыиала в своей новогодней речи Ламбрехт.

Когда около 200 000 российских солдат прошли маршем перед границами Украины в январе 2022 года, Кристин Ламбрехт с гордостью объявила о доставке в Украину 5000 касок. Позором это назвали не только в украинских, но и немецких СМИ.

А ещё ︎ в первом интервью после вступления в должность (декабрь 2021 г.) Министра обороны она призналась, что не разбирается в армейских званиях. Через пять месяцев она призналась, что так их не выучила.