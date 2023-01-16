Министр обороны Германии официально объявила о своей отставке

Опубликовано: 16.01.2023 13:06 , Обновлено: 16.01.2023

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке, тем самым подтвердив информацию, которую ранее публиковали немецкие СМИ.

57-летняя Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца о ее увольнении 16 января.

«Многомесячное пристальное внимание СМИ к моей личности делает практически невозможными деловое информирование и дискуссии о военнослужащих, бундесвере и установке приоритетов в сфере политике безопасности во имя интересов граждан Германии», — сказано говорится в ее заявлении.

Как пишет The Guardian, это является кульминацией растущего скептицизма по поводу ее способности привести немецкую армию в форму на фоне войны на Украине.

Ее решение уйти в отставку связано с тем, что на Германию оказывается давление, требующее одобрить увеличение международной военной поддержки Киева, а оборонные возможности Германии были поставлены под сомнение после того, как несколько пехотных танков «Пума» были выведены из строя во время недавних военных учений.

К слову, когда около 200 000 российских солдат прошли маршем перед границами Украины в январе 2022 года, Кристин Ламбрехт с гордостью объявила о доставке в Украину 5000 касок. Позором это назвали не только в украинских, но и немецких СМИ.