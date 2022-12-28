Министр обороны Франции посетил Киев

Опубликовано: 28.12.2022 14:16 , Обновлено: 28.12.2022

В Киев 28 декабря прибыл министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Это его первый визит в Украину с момента назначения в мае 2022 года.

Репортер France24 Эндрю Хиллиар сказал, что сегодня Лекорню должен посетить мемориал погибшим на войне, и что эта поездка связана с обещанием президента Франции Эммануэля Макрона увеличить военную поддержку Украины со стороны его страны.

Хиллиар также сообщил, что Лекорню находится под давлением, чтобы объявить о дальнейшей помощи. А некоторые в Украине все еще злятся на комментарии Макрона в ходе войны, когда он, казалось, более громко, чем большинство европейских лидеров, высказал предположение, что Украина должна быть готова пойти на уступки в обмен на мир.

Кстати, в середине декабря Франция и Италия после «настойчивой просьбы Зеленского» решили поставить Украине систему противовоздушной обороны Mamba (SAMP/T). Это наземная система класса «воздух-воздух». Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей.