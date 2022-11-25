Министр обороны Британии призвал Украину "не сбавлять обороты" и наступать зимой

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.11.2022 12:40 , Обновлено: 25.11.2022

После череды поражений России в войне министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину "продолжать давление, не сбавлять обороты" и не останавливать свои атаки на российскую армию в течение зимних месяцев.

По словам британского министра обороны, у украинцев есть превосходство на россиянами в экипировке и вооружении. Те лучше одеты, накормлены и подготовлены.

“У них есть 300 000 единиц арктического боевого снаряжения от международного сообщества” — важнейшее требование для любого зимнего наступления, рассказала Бен Уоллес. Он похвалил украинцев за то, что они шокировали мир, продемонстрировав свое мужество и навыки, а также огромные недостатки в российских вооруженных силах.

Таким образом министр обороны Великобритании выступил с важным заявлением на фоне появившихся слухов, что Европа и США снова попытается заставить Украину смириться с потерей территорий, ради заключения перемирия с Россией, [link href=“https://www.thedailybeast.com/uk-defense-secretary-ben-wallace-urges-military-push-in-ukraine-as-russian-forces-hit-rock-bottom” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Daily Beast.

Тем временем, в Минобороны Великобритании рассказали в ежедневной сводке, что мобилизованные россияне массово гибнут на поле боя. Как раз из-за отсутствия экипировки, а ещё опыта и снаряжения. Там напомнили, как мобилизованные массово погибали во время лобовой атаки на украинские укрепления под Бахмутом и на фронте рядом со Сватово Луганской области, где мобилизованных заставили рыть сложную систему траншей под артиллерийским огнем.

Напомним, что две недели назад генерал США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США (аналог Генштаба), заявил, что, поскольку Украина может не одержать полной победы на поле боя, ей следует использовать ожидаемое замедление военных операций в течение зимы как “окно” для переговоров с русскими.

Однако даже в Европе не все поддерживают такую точку зрения. В Польше, Литве, Латвии, Эстонии власти заявляют, вот единственный путь прекратить войну - это военная победа Украины над Россией.

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак во время форума по международной безопасности, организованного в Канаде, заявил, что страны Запада должны продолжить оказание помощи Киеву, чтобы Украина в итоге победила.

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