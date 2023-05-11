Министр обороны Британии подтвердил поставки дальнобойных Storm Shadow Украине

Опубликовано: 11.05.2023 15:12 , Обновлено: 11.05.2023

Министр обороны Бен Уоллес 11 мая подтвердил, что Великобритания решила отправить ракеты дальнего радиуса действия на Украину. Однако с его слов выходит, что боеприпасы ещё не попали в руки бойцов ВСУ.

Министр сообщил, что ракеты Storm Shadow только ещё будут предоставлены украинским военным. В то же время, британский телеканал Sky news сообщил, что ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow из Великобритании “уже находятся в Украине”.

Выступая в Палате общин, Бен Уоллес сказал: “Передача в дар этих систем вооружения дает Украине наилучший шанс защитить себя от продолжающейся жестокости России, особенно от преднамеренных нападений на украинскую гражданскую инфраструктуру, что противоречит международному праву. Украина имеет право быть в состоянии защитить себя от этого”.

Он добавил, что ракеты будут предназначены для использования “на суверенной территории Украины”.

Украина давно призывает к поставкам такого оружия, но США и другие страны не желали поставлять его из-за опасений, что удары по территории России приведут к эскалации войны.

В Кремле уже отреагировали на известия о поставках современных дальних ракет ВСУ. Дмитрий Песков заявил, что относится к ним “крайне негативно”. Москва ранее предостерегала от предоставления Киеву союзниками оружия дальнего радиуса действия, заявляя, что это пересечет очередную “красную черту”.