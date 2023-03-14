Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Опубликовано: 14.03.2023 07:57 , Обновлено: 14.03.2023

Министр экономики Сербии Раде Баста 13 марта заявил, что выступает за введение санкций в отношении России. По его словам, такое решение властей страны было в интересах Белграда.

“Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимым. Я, как министр экономики, вижу, какое давление оказывает на президента Сербии Александара Вучича, и мы молчим об этом, я не могу это принять”, - пояснил причины своего призыва сербский чиновник.

“Поэтому я поддерживаю введение санкций против России, стою на стороне президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и имею абсолютное доверие к нему. Поэтому я требую от правительства Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу», - написал Раде Баста в своем Instagram.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уже успела ответить министру экономики Сербии, предложив тому думать не о санкциях, а выступать против давления США.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что “не может поклясться” в том, что Сербия не введет санкции в отношении России.

Также и премьер Венгрии Виктор Орбан на днях заговорил о пересмотре отношений его страны с Москвой. По его мнению, “изменения геополитических реалий” привели к тому, что после завершения войны в Украине его стране надо будет менять отношения с Россией.

Виктор Орбан признал, что Венгрия зависит от России в энергетическом секторе. “Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10-15 лет”, - заявил он.