Миллионы американцев оказались под ударом арктического шторма

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Опубликовано: 26.12.2022 08:57 , Обновлено: 26.12.2022

Миллионы американцев укрылись в домах и убежищах, чтобы переждать зимний шторм, который унес жизни по меньшей мере 34 человек по всей территории Соединенных Штатов. Акртический циклон угрожает 60% жителей страны, сообщили в метеорологической службе США.

В Америке ожидают, что холод унесет еще больше жизней после того, как люди оказались в ловушке внутри десятков тысяч домов с отключенным из-за стихии электричеством.

Масштабы акртичечкого шторма были беспрецедентными, он распространился от Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой.

https://twitter.com/NotixMundial24/status/1607237521896882177?t=cVLuEh_cvyw4ynuiIxCJ3Q&s=19

“В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты”, - говорится в бюллетене Национальной метеорологической службы (NWS). Там посоветовали всем, кто путешествует или выходит на улицу, “подготовиться к экстремальным холодам, одеваясь несколькими слоями, прикрывая как можно больше открытых участков кожи и упаковывая зимние комплекты безопасности в свои транспортные средства”.

Шторм привел к гибели людей в нескольких штатах, включая Колорадо, Канзас, Оклахому, Небраску, Нью-Йорк. В США среди наиболее пострадавших населенных пунктов был Буффало, где два дня сильного снегопада и сильного ветра создали условия, которые, по словам местных чиновников, вероятно, были самыми суровыми с 1977 года. По прогнозам, по состоянию на вечер воскресенья выпадет от 1,2 до 1,5 метров снега, местами до 1,8 метра.