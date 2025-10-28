Польша побила рекорд по экспорту вооружений. Что продала на миллиарды евро?

Опубликовано: 28.10.2025 09:12 , Обновлено: 28.10.2025

Соседняя с Беларусью Польша за последние годы увеличила объём продаж вооружений в 8 раз. Разумеется, этому в значительной степени способствовали поставки в Украину. Однако даже без учёта украинских заказов экспорт польского оружия вырос кратно.

В 2020 году польские компании поставили оружие на сумму почти 400 миллионов евро. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины Варшава резко нарастила экспорт — до 1,2 млрд евро в 2022 году. А в 2024-м Польша продала вооружений на рекордные 3,2 млрд евро.

Основным покупателем польских гаубиц, дронов и миномётов стала Украина. В прошлом году она закупила у Варшавы вооружений и боеприпасов на 2,5 млрд евро.

На втором месте оказались США (190 млн евро), затем следуют Филиппины (185 млн евро) и Испания (33 млн евро).

Среди основных статей экспорта Польши:

миномёты;

гаубицы;

около 300 видов бронетехники;

зенитные установки;

беспилотники.

Польские власти не остались в стороне от этих успехов и активно инвестируют в военную промышленность. Так, Польская оружейная группа (PGZ) получила 2,4 млрд злотых из Фонда капитальных инвестиций на заводы по производству 155-мм боеприпасов и ещё 3 млрд злотых на развитие системы «Нарев».