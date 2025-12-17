МИДы Польши и России поспорили из-за Ленина

Опубликовано: 17.12.2025 18:02 , Обновлено: 17.12.2025

Пресс-секретарь МИДа РФ Мария Захарова заявила, что если бы не Ленин, то современной независимой Польши бы не было. Вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал ее заявление.

«Я хочу донести до российских пропагандистов, что Ленин был не только создателем современной Польши, но и другом польских детей. Потому что однажды он брился в Поронине, когда за окном проезжала школьная экскурсия. И он мог бы перерезать детям глотки бритвой, но не сделал этого!» — процитировал Сикорский в соцсети X старый советский анекдот.

Также Сикорский попытался иронизировать на тему Украины: «Президент Путин также является благодетелем Украины. В конце концов, он мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но пока этого не сделал. Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет ожесточенной!»

Все началось ещё в понедельник, когда представитель МИД РФ встрял в заочную дискуссию между Сикорским и Виктором Орбаном, премьером Венгрии. Мария Захарова заявила, что независимая Польша существует благодаря Владимиру Ленину.

«Упомянув имя Ленина, министр, вероятно, хотел оскорбить Орбана. Сикорский забыл, что если бы не Ленин, Польши бы вообще не существовало», — написала Захарова в Telegram. По ее словам, Ленин «во многих отношениях является архитектором независимого польского государства».

Перед этим министр иностранных дел Польши сделал репост сообщения премьер-министра Венгрии, в котором тот критиковал использование Европой замороженных российских активов в интересах Украины, написав в комментарии «Виктор заслужил орден Ленина».