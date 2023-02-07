МИД России потребовал от США перестать "неподобающе высказываться" о руководстве РФ

Опубликовано: 07.02.2023 16:39 , Обновлено: 07.02.2023

Министерство иностранных дел России 7 февраля передало ноту в посольство США, в которой потребовало, чтобы американское диппредставительство перестало "распространять фейки" об армии РФ, а ещё "неподобающе" высказываться о представителях властей России.

Об этом сообщило российское агентство РИА “Новости” со ссылкой на “источник” в МИД РФ. “Посольство США позволяет себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяет фейки о российской армии”, - рассказал аноним агентству.

Каким конкретно высказываниями недовольны в МИД РФ, агенство не сообщило. Однако, чтобы понять, что имели в виду российские чиновники, можно посмотреть Твиттер посольства США в России.

Например, там периодически делятся кадрами с телепередач государственного российского ТВ в сопровождении своих оценок.

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А ещё делятся публикациями американской прессы, где часто карикатурно или, наоборот, слишком серьезно изображают Владимира Путина.

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