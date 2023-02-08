МИД РФ пригрозил США "прямым военным столкновением"

Опубликовано: 08.02.2023 14:22 , Обновлено: 08.02.2023

В министерстве иностранных дел России заявили 8 февраля, что не исключают "прямого военного столкновения" с США. Но причиной этому назвали действия Америки.

Российские дипломаты считают, что США уже развязали “гибридную войну” в отношении их страны. “США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав”, - передает слова представителя МИД РФ ТАСС.

Российское внешнеполитическое ведомство попросило США выстраивать отношения с Москвой “только на основе равноправия и взаимного учета интересов”. “Из складывающейся ситуации в Вашингтоне должны сделать соответствующие практические выводы”, - считают в МИД РФ.

Все эти слова были распространены МИД РФ в заявлении, касающемся ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее США обвинили Россию в несоблюдении договоренностей. В РФ не стали отрицать, что отступили от правил, указанных в международных договорах, но снова в этом обвинили США.

В Вашингтоне не раз заявляли, что не считают себя участником войны в Украине. Там многократно исключали любую возможность боевого столкновения с Россией по своей инициативе. Единственным исключением, да и то сделанном на условиях анонимности, в Белом доме назвали применение Россией в Украине ядерного оружия. В таком случае США пригрозили конвенциональным оружием уничтожить Черноморский флот РФ.