МИД Ирана предупредил, что всю Европу охватит огонь

Опубликовано: 03.03.2026 14:16 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором призвало все страны мира и в особенности Европу не бездействовать на фоне войны, начатой США и Израилем.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США и Израиль “должны остановить войну”, передает Al-Jazeera.

“Мы ее не начинали. Наш выбор был — дипломатия… Международное сообщество должно выполнить свою обязанность, пока не поздно. Начавшийся процесс вскоре охватит Европу. Огонь, разгоревшийся в США и сионистском режиме, охватит весь мир”, — предупредил иранский чиновник.

По его словам, все подходы Европы к разгоревшемуся конфликту противоречивы.

“Любое нарушение закона, любое нарушение моральных принципов и Устава ООН будет иметь последствия, которые затронут каждого человека на Земле… Если европейские страны поймут это, они, безусловно, выйдут из состояния безразличия”, — сказал представитель МИД Ирана.

Также он призвал, чтобы Совет Безопасности ООН (Организации Объединенных Наций) выполнил четкую и серьезную обязанность “осудить агрессию против Ирана” и провести различие между теми, кто совершает агрессию.

Тем временем Иранский Красный Полумесяц обновил данные о числе погибших в американо-израильской войне против Ирана до 787 человек. Это значит, что число жертв выросло более чем на 40% по сравнению с прошлыми цифрами.

В свою очередь в своем сообщении норвежская правозащитная группа Hengaw сообщила, что число погибших на третий день в Иране достигло как минимум 1500 человек, включая 200 мирных жителей и 1300 военнослужащих иранских сил.