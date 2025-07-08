МИД Франции пообещал "самые жёсткие" санкции ЕС против России

Опубликовано: 08.07.2025 09:02 , Обновлено: 08.07.2025

Европейский союз готовится ввести в отношении России "самые жёсткие" санкции с 2022 года. Такое заявление 7 июля сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Главной целью 18-го по счёту пакета европейских санкций против Москвы, по его словам, станут доходы от продажи нефти, а также ряд финансовых организаций.

По словам Барро, новый санкционный пакет разрабатывался “в координации с американскими сенаторами” и “на основе французских предложений”. Глава МИД Франции, слова которого привёл местный телеканал LCI, пояснил, что новые санкции призваны “истощить ресурсы” России и “побудить” президента Владимира Путина “отступить” и согласиться на прекращение огня в Украине.

Напомним, последний, 17-й по счёту, пакет санкций Евросоюз принял в мае 2025 года и тут же принялся за разработку нового. Его планировалось принять в июне, однако сделать этого не удалось из-за категоричной позиции Словакии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне саммита ЕС в Брюсселе, на котором рассматривался вопрос введения новых санкций против Москвы, провёл встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако, по словам Фицо, хотя переговоры и были конструктивными, стороны “сильно разошлись во мнениях” по вопросу поставок российского газа, поэтому словацкий премьер решил воспользоваться своим правом вето и заблокировал принятие решения (для этого требуется единогласное согласие всех членов ЕС).

Новость Телеграф

Ранее мы также рассказывали о том, что в планируемый 18-й пакет санкций против России могут попасть также и белорусские компании. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее сообщила, что ЕС внесет в список еще 22 российские и иностранные компании, в том числе из Китая и Беларуси, которые, как полагают в Брюсселе, оказывают “прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу”.

Новость Телеграф