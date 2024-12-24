"Мешает покупкам" - Польский политик устроился работать в продуктовый магазин и вызвал бурю комментариев

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Опубликовано: 24.12.2024 16:50 , Обновлено: 24.12.2024

Польский политик Рышард Петру, член общественного движения "Польша 2050", в преддверии католического Рождества вышел на работу в сетевой продуктовый магазин и вызвал бурю комментариев поляков в соцсетях.

Политик устроился работать в магазин Biedronka (приблизительный аналог белорусских магазинов “Хит”, где продают много акционных товаров по сниженным ценам).

В самой компании рассказали, что политик устроился туда в канун Рождества по договору подряда и работает там наравне другими сотрудниками - с раннего утра до закрытия магазина, выполняя типичные для этой должности обязанности - помогает покупателям на кассах самообслуживания, стоит за обычной кассой, работает на выдаче товара и даже убирает помещение после закрытия торгового объекта, рассказал польский портал Business Insider.

На своей страничке в Х политик выложил несколько видео с нового места работы, на которых наглядно продемонстрировал, чем занимается на работе.

Впрочем, новое место - временное для политика. На самом деле на такой необычный шаг Петру пошёл, чтобы не словом, а делом отстоять свою позицию. Дело в том, что политик является ярым противником введения дополнительного выходного дня в рождественский сочельник.

Этот законопроект был принят парламентом Польши - 24 декабря в соседней стране станет выходным с 2025 года. Однако Петру и его политические сторонники настаивают на том, что каждый выходной для экономики страны, особенно в предпраздничные дни, обходится стране крайне дорого. Кстати, деньги, заработанные в ходе своей “акции протеста” (в эквиваленте - порядка 23 рублей в час), политик пообещал пустить на благотворительность.

Тем временем у пользователей соцсетей инициатива политика вызвала бурную реакцию. Некоторые назвали её “цирком” и раскритиковали как самого политика, так и торговую сеть. Последнюю, в частности, обвинили в том, что она “ввязалась в политику”, а также за предвязтое отношение к “высокопоставленному сотруднику”.

“Что это за сотрудник, который все время дает интервью? Это стандартная практика и все сотрудники Biedronka тоже так делают? Есть ли у фотожурналистов санитарная книжка, раз уж они делают фотографии, прикасаясь к продуктам”, - задала уйму вопросов польский инфлюенсер Марианна Шрайбер.

В комментариях к постам политика в соцсетях многие также пожаловались на то, что своими демонстративными действиями и фотографами, которые повсюду сопровождали политика на новом месте его работы, он лишь “мешает покупкам”, а не приносит людям пользу.