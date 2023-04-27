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Опубликовано: 27.04.2023 14:45 , Обновлено: 27.04.2023

Мэр российского города Чита Евгений Ярилов заявил, что проклинает тех, кто развязал войну в Украине. Однако с его слов неясно, кого конкретно он имел в виду.

«Тех, кто взбаламутил братский наш народ, кто развязал эту войну, я проклинаю их, их семьи, весь их род, чтобы им никогда, ни на этом свете, ни на том не было покоя», — заявил рсосицскиц чиновник на открытии аллеи памяти погибших в Украине “юнармейцев”.

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Кстати, предшественник Ярилова по должности ушел в отставку в ноябре 2022 года, заявив, что собирается отправиться в Украину для участия в российском вторжении.