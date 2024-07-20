Мэр попросил жителей российского Краснодара приковать его к столбу. Зачем?

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Опубликовано: 20.07.2024 14:14 , Обновлено: 20.07.2024

В России жители Краснодара вышли на протесты и к ним приехал мэр Евгений Наумов. Причиной недовольства стали постоянные отключения электричества и воды в регионе. В ответ чиновник попросил собравшихся приковать его к столбу.

По его словам, на Ростовской АЭС большая нагрузка из-за жары, из-за чего происходят постоянные отключения. Наумов пообещал быть вместе с жителями города, пока не дадут электричество, а если они не верят, то могут его приковать к столбу.

В то же время, местные жители отказались это делать, мотивировав отказ не миролюбием, а тем, что их за это арестуют. Они пожаловались, что у них пропал свет, а затем и вода еще со вчерашнего дня. Они не могут поесть, умыться, сходить в туалет.

Власти Краснодара после стихийного протеста местных жителей из-за отсутствия света, а следом за ним и воды, пообещали организовать подвоз технической воды.

Тем временем, некоторые российские СМИ пишут, что отключения света на юге России вызваны повышенной нагрузкой на Ростовскую АЭС, но не из-за жары, а из-за подключения аннексированных украинских регионов.

Тем не менее, власти РФ ввели веерные отключения на юге страны. Сбой на Ростовской АЭС произошел 16 июля. Без света вчера оказались около миллиона человек. “В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт”, — говорится в сообщении Минэнерго.