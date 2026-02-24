Медведев пригрозил Британии и Франции ядерными ударами

Опубликовано: 24.02.2026 14:11 , Обновлено: 24.02.2026

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности ядерных ударов по Франции и Великобритании наряду с Украиной.

По его словам, так Россия может отреагировать на передачу Киеву ядерного оружия. «Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране», — заявил он.

Дмитрий Медведев сослался на заявление СВР (Службы внешней разведки) России, в котором Париж и Лондон обвинили в подготовке передачи Киеву ядерных боеголовок от ракет для французских подводных лодок. Российская разведка не привела никаких доказательств своих утверждений.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — заявил Дмитрий Медведев.

Сразу после заявления СВР пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что российская делегация намерена обсудить заявление своей разведки с делегацией Украины.

«Намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. Эта информация будет учитываться РФ в ходе переговоров по Украине», — утверждает спикер Кремля.

В Украине, Великобритании и Франции пока не комментировали обвинения. В этот день в Киев прибыли лидеры стран ЕС (Европейского Союза), чтобы таким образом почтить память с начала войны России против Украины. В ходе заявлений все выразили поддержку Украине.