Медведев передал главе Китая послание от Путина

Опубликовано: 21.12.2022 12:30 , Обновлено: 21.12.2022

Бывший президент России, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев совершил неожиданную поездку в Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Медведев разместил в своем Telegram-канале видео, на котором он вместе с Си Цзиньпином, улыбается для фотографий и встречается с китайскими и российскими официальными лицами.

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По его словам, он с главой Китай обсудил стратегическое партнерство двух стран без ограничений, а также Украину.

Также Медведев подчеркнул, что передал Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина о:

беспрецедентном уровне диалога;

кооперации;

уверенности в развитии межгосударственных и межпартийных связей.

«Переговоры были полезными», — добавил он.