Медведев передал главе Китая послание от Путина
Бывший президент России, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев совершил неожиданную поездку в Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Медведев разместил в своем Telegram-канале видео, на котором он вместе с Си Цзиньпином, улыбается для фотографий и встречается с китайскими и российскими официальными лицами.
[Telegram_widget url=“https://t.me/medvedev_telegram/234”]
По его словам, он с главой Китай обсудил стратегическое партнерство двух стран без ограничений, а также Украину.
Также Медведев подчеркнул, что передал Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина о:
- беспрецедентном уровне диалога;
- кооперации;
- уверенности в развитии межгосударственных и межпартийных связей.
«Переговоры были полезными», — добавил он.