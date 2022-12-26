Медведев опроверг слова Путина и пообещал "дерзко" забирать у Запада имущество

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.12.2022 09:17 , Обновлено: 26.12.2022

Экс-президент России Дмитрий Медведев заочно заперечил действующему президенту РФ Владимиру Путину и отверг предложения того о переговорах с Украиной и Западом. По его словам, России договариваться на Западе "не с кем, не о чем, да и незачем".

“Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верность слову и даже собственным красиво изложенным принципам”, - заявил он.

“С англосаксонским миром дел отныне иметь нельзя. Как с ворюгой, мошенником, карточным шулером, от которого можно ждать чего угодно”, - пожаловался российский функционер.

А потом сам пообещал воровать любые интеллектуальные права и даже имущество западаных компаний.

“Действуя тихо или, напротив, дерзко, невзирая на международные правила, не учитывая никаких интересов развитых стран, включая отказ им в защите их интеллектуальной собственности. Нам еще предстоит всему этому научиться… Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран”, - рассказал Дмитрий Медведев.

Каким образом введённые санкции дают России право на воровство, он не объяснил.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия готова к переговорам со всеми сторонами, вовлеченными в войну на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, обвинив Киев и его западных союзников в “отказе” от переговоров.

Выступая с интервью государственному телевидению “Россия 1”, Путин сказал так: “Мы готовы вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами о приемлемых решениях, но это зависит от них – не мы отказываемся вести переговоры, а они’.