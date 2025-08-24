Медики показали кадры с места взрыва в центральном детском магазине Москвы - есть погибший

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Опубликовано: 24.08.2025 13:25 , Обновлено: 24.08.2025

В здании Центрального детского магазина Москвы на Лубянке (в народе его называют "Детский мир") в воскресенье, 24 августа, прогремел взрыв. По предварительным данным оперативных служб, в результате ЧП погиб один человек, ещё троих увезли на "скорой".

По предварительным данным, причиной взрыва на третьем этаже центрального детского магазина стала разгерметизация газового баллона. По некоторым данным, инцидент произошёл в помещении, где проводились ремонтные работы.

Мэр российской столицы Сергей Собянин, комментируя ЧП, назвал его причиной “техническую неисправность оборудования”, не приведя больших деталей.

“Следственные органы устанавливают причину происшествия. На месте работают городские оперативные службы”, - заявил руководитель московской администрации.

Сообщается, что после взрыва посетителей и сотрудников торгового дома эвакуировали из здания. ГАИ пришлось временно ограничить движение на Лубянской площади. Московский департамент здравоохранения Москвы опубликовал кадры с места ЧП.

По данным РИА “Новости”, которое сослалось на собственные источники в экстренных службах, в результате взрыва погиб один человек, ещё трое - пострадали.