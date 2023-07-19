МЧС РФ объявило эвакуацию 2,2 тыс. жителей Крыма из-за пожара на складе боеприпасов

🎥 Видео

Опубликовано: 19.07.2023 10:04 , Обновлено: 19.07.2023

Более 2,2 тыс. жителей Кировского района Крыма экстренно эвакуируют из-за крупного пожара, вспыхнувшего рано утро 19 июля на складе боеприпасов на одном из полигонов. Из-за пожара также перекрыли движение на 118 - 130 км трассы «Таврида».

На данный момент эвакуация объявлена в посёлках Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Как сообщили в российском Министерстве по чрезвычайным ситуациям, эвакуированных как минимум на сутки разместят во временных пунктах, открытых на базе школ в селах Первомайское и Кировское. О пострадавших в результате ЧП на полигоне пока не сообщалось.

Тем временем в российских телеграм-каналах появилось видео пожара на полигоне. На них слышно, как взрываются боеприпасы.

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Сообщается, что первые взрывы на полигоне раздались около 4:30 утра. Детонация боеприпасов, по словам местных жителей, идёт до сих пор. Вот уже несколько часов пожарным не удаётся взять ситуацию под контроль.

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