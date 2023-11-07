Матвиенко предложила создать в России "министерство счастья". Что это такое?

Опубликовано: 07.11.2023 09:39 , Обновлено: 07.11.2023

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко предложила создать в стране министерство счастья. Это вызвало нездоровые ассоциации среди многих россиян с описываемой в книге Джорджа Оруэлла "1984" антиутопией.

«Давайте создадим ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — предложила спикер СФ РФ.

Впрочем, глава Совета федераций РФ рассказала, что идею подсмотрела не в популярной книге, а во время визита в ОАЭ.

«Они создали Министерство счастья. Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. Мне кажется, такое министерство было бы очень полезно и для России», - заявила российский политик, уточнив, что пока ее мало кто поддерживает.

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Правда, к идее российской политессы отнеслись скептически как некоторые обозреватели, так и в правительстве.

“Осталось только в законе определить прямую административную и уголовную ответственность для тех, кто решит подорвать всеобщее счастье, отказываясь чувствовать себя счастливым.? Надзор за реализацией нового закона стоит предложить казачьим формированиям, в честь чего нагайки переименовать в “счастливки”, а дубинки в “любимки” и “умиротворители”, - иронически предложил в ответ российский политолог Андрей Никулин.

В правительстве РФ тоже отреагировали на предложение Матвиенко и пообещали, что не будут создавать “министерство счастья”. При этом там признали, что Валентина Матвиенко уже несколько лет выступает с таким предложением.

“Но брать пример с ОАЭ никто не будет, более того, сама Матвиенко, уверен, это понимает. Ее идея — это способ привлечь к себе внимание, причем, довольно приличный и нескандальный — сами же знаете, с какими странными и откровенно дурацкими идеями выступают у нас депутаты Госдумы. Так что, идея Матвиенко тут еще вполне себе ничего. Но реализована она, конечно же, не будет”, — отметил источник в окружении вице-премьера, главы аппарата федерального кабмина Дмитрия Григоренко, передает тг-канал Brief.

В романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» министерство счастья (в некоторых переводах - “министерство любви”) являлось важным элементом государственного устройства тоталитарного государства Океания. Именно это ведомство заведовало пытками. Главной функцией Минилюба было распознавание, перевоспитание и уничтожение («распыление») настоящих и потенциальных мыслепреступников.