Массовый расстрел на пляже в Австралии. Прохожий обезвредил одного из террористов

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Опубликовано: 14.12.2025 15:03 , Обновлено: 14.12.2025

Полиция Сиднея сообщила о гибели 12 человек в результате стрельбы на праздновании Хануки на пляже Бонди в Австралии. Один подозреваемый убит, другой находится в критическом состоянии.

Двое мужчин в черном приехали на пляж в Сиднее и начали стрелять по собравшимся там людям, отмечавшим Хануку. В соцсетях появились видео с места происшествия. На одной записи видно, как случайный прохожий обезвреживает одного из нападавших: он бросается на него со спины и отбирает оружие.

Затем нападавший скрывается. На том же видео видно, как другой стрелок, находясь на мосту в 50-100 метрах от прохожего, стреляет в его сторону. Еще один прохожий, очевидно раненый, убегает, держась за руку.

Известно, что 29 человек были доставлены в местные больницы с ранениями различной степени тяжести, официальные лица охарактеризовали их как серьезные. В это число входят двое полицейских.

Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон квалифицировал стрельбу как террористический акт.

Лэньон заявил, что стрелки использовали длинноствольное оружие. Полиция также расследует обнаружение нескольких самодельных взрывных устройств в автомобиле на пляже Бонди.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что созвал в срочном порядке комитет по национальной безопасности.

«В Бонди во время празднования Хануки у моря произошел ужасный террористический акт. Это целенаправленное нападение на австралийских евреев в первый день Хануки, который должен быть днем радости, праздником веры. [Это нападение] — акт злого антисемитизма, терроризма, поразивший сердце нашей нации», — сказал глава австралийского правительства.

В свою очередь, крупная австралийская мусульманская организация осудила стрельбу на пляже Бонди как «ужасающий» акт насилия.

«Наши сердца, мысли и молитвы с жертвами, их семьями и всеми, кто стал свидетелем или пострадал от этого глубоко травмирующего нападения», — говорится в заявлении Национального совета имамов Австралии.

«Сейчас настал момент для всех австралийцев, включая австралийскую мусульманскую общину, чтобы объединиться в единстве, сострадании и солидарности», — добавлено в заявлении.