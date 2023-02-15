Маск вернул ВСУ полный доступ к спутниковой связи Starlink

Опубликовано: 15.02.2023 14:30 , Обновлено: 15.02.2023

Военный эксперт Том Купер заявил со ссылкой на свои источники, что Илон Маск вернул полный доступ украинским военным к своей системе спутниковой связи Starlink. По словам австрийского эксперта, ВСУ могут использовать спутниковый интернет как хотят.

“После двухдневного шантажа Украины (и Пентагона) SpaceX полностью восстановила все функции коммуникационной системы StarLink уже на выходных. И, слушайте-слушайте: ЗСУ может использовать это для всего, что ему заблагорассудится”, - сообщил Том Купер.

“Урок для политиков и им подобных: существуют более эффективные и дешевые альтернативы StarLink. Их развертывание может занять больше времени, но они предоставляются компаниями, которыми не руководят страдающие манией величия люди. Разузнацйте все, а затем доставьте их в Украину”, - посоветовал военный эксперт.

Косвенно слова тома Купера подтвердил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью “РБК-Украина”. По его словам, на данный момент нет никаких проблем в работе Starlink на территории Украины.

“Я считаю, что Илон Маск является одним из крупнейших частных доноров для Украины. По нашим оценкам, вклад компании SpaceX - это более 100 миллионов долларов. Поэтому надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине”, - сказал министр.

По словам Федорова, уже в феврале 2023 года Германия передаст Украине ещё 10 тыс терминалов.

Новость о том, что компания Илона Маска ограничила использование Starlink для ВСУ вызвала ажиотаж. Советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что компания должна решить, она “на стороне Украины и права на свободу” или “на стороне [России] и ее “права” убивать и захватывать территории”.

Однако министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил POLITICO, что “никаких проблем” с терминалами Starlink в Украине не было, добавив, что они “ежедневно спасают тысячи жизней”.

Позже, в воскресенье, Илон Маск заявил, что интернет-терминалы SpaceX “предназначались для частного использования, а не для военных”, но что компания “не воспользовалась [своими] правами на их отключение”.

“Мы изо всех сил стараемся поступать правильно, где “правильная вещь” - это чрезвычайно сложный моральный вопрос”, - пояснил Илон Маск.