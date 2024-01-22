Маск прилетел в Польшу, чтобы посетить фашистский концлагерь. Зачем?

Опубликовано: 22.01.2024 10:08 , Обновлено: 22.01.2024

Илон Маск, миллиардер, владелец Tesla и платформы X (бывший Твиттер), прилетел в Польшу, в Краков. Глава SpaceX намерен принять участие в симпозиуме по антисемитизму и церемонии в бывшем концентрационном лагере Освенцим.

Эти мероприятия были организованы в связи с приближением Международного дня памяти жертв Холокоста, который наступит неделей позже.

Илон Маск приземлился в аэропорту Балице недалеко от Кракова поздно вечером в воскресенье, 21 января. Впервые о том, что миллиардер примет участие в симпозиуме в Кракове и церемонии в бывшем концлагере Освенцим в рамках мероприятия, организованного Европейской еврейской ассоциацией (EJA), сообщило агентство Bloomberg еще в четверг. В пятницу это подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Как вышло, что Маск решил посетить Польшу, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посвященных распространению памяти о Холокосте?

Оказывается, миллиардер решил об этом после того, как его обвинили в антисемитизме за его сообщения на X. Осенью он ответил анонимному пользователю платформы, согласившись с ним, что еврейские общины пропагандируют «ненависть к белым» и несут ответственность за привлечение “орд меньшинств, которые наводняют страна”.

Позднее Илону Маску пришлось оправдываться. Но это не помешало, ключевым рекламодателям бывшего Твиттера объявить бойкот платформы . В конечном итоге Маск признал себя виновным, заявив, что его комментарий был «одним из самых глупых поступков, которые он когда-либо совершал».

После своего скандального заявления он поговорил в прямом эфире с раввином Менахемом Марголиным, главой EJA, и именно тогда согласился посетить бывший концлагерь. Это произошло в 2023 году.

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