Маск приказал закрыть все офисы Twitter. Что будет с соцсетью?

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Опубликовано: 18.11.2022 17:33 , Обновлено: 18.11.2022

Илон Маск приказал в пятницу, 18 ноября, закрыть все здания и офисы, принадлежащие Twitter до понедельника. Все служебные пропуска сотрудников также были аннулированы.

Компания Twitter во внутренней рассылке объявила, что закроет “свои офисные здания” и отключит доступ к бейджам-попускам сотрудников до понедельника, сообщает New York Times.

Сторонние эксперты и пользователи даже засомневались, что соцсети в таких условиях сможет работать без перебоев. Пользователи Twitter начали прощаться с сервисом и делиться ссылками на аккаунты на других платформах.

#RIPTwitter, #TwitterDown, Mastodon и даже давно забытый Myspace были в тренде на платформе после истечения крайнего срока ультиматума Маска оставшимся сотрудникам. Он потребовал от них подписаться на “долгие часы с высокой интенсивностью” или уйти. Известно, что сотни сотрудников предпочли уйти.

https://twitter.com/JuanCafecito/status/1593422007206453248?t=b8ZcZSPwxlrwirbylc4L4Q&s=19

Уволившиеся специалисты сообщают, что ушли многие инженеры, ответственные за исправление ошибок и предотвращение сбоев в обслуживании. А менеджеры компании уже устраивают дискуссии, кого же всё-таки стоит попросить вернуться.

Как следствие, в четверг вечером версия приложения Twitter, используемая сотрудниками, начала замедляться. А источник, знакомый с этим вопросом, подсчитал, что публичная версия Twitter рисковала сломаться в течение ночи. Веб-сайт DownDetector сообщил о значительном увеличении числа сообщений пользователей о проблемах на сайте, [link href=“https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/17/elon-musk-twitter-closes-offices-loyalty-oath-resignations” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Guardian.

https://twitter.com/FVCKYourTweetz/status/1593612063837937664?t=B06PJv2JOps-59OzckjJOA&s=19

“Если он действительно сломается, во многих областях не останется никого, кто мог бы что-то починить”, - сказал один из сотрудников, который отказался назвать свое имя из-за страха наказания.

Одним из признаков того, что отказавшихся следовать ультиматуму нового владельца Twitter было больше, чем он ожидал, стало разрешение Маска работать удаленно, о котором он объявил в четверг. Напомним, что неделю назад он приказал всем сотрудникам выйти и работать только в офисах. Теперь же Илон Маск разрешил работать удаленно тем сотрудникам, чьи менеджеры подтвердят, что они вносят “отличный вклад”.

https://twitter.com/TheMidnightRage/status/1593612005599956992?t=29tLEGbJoZjcyHc48NdC8A&s=19

В свою очередь, официальные представители многих государственных учреждений США начали публиковать ссылки на свои пабликов других соцсетях на случай падения Twitter. В этой стране соцсеть играет огромную роль в оповещении граждан о работе чиновников и госучреждений.

Сам же Илон Маск Маск не переставал публоковать твиты во время происходящей драмы. В пятницу он запостил мемы, высмеивающие ожидаемую кончину платформы, и сказал, что использование Twitter находится на “рекордно высоком уровне”.

https://twitter.com/elonmusk/status/1593459801966538755?t=RL4aDdyIVqCjOwlsG9S4Iw&s=19

https://twitter.com/elonmusk/status/1593455727611215872?t=d7Ij9gLVcF8F98xS9rbg9Q&s=19

Известно, что Илон Маск был не так беспечен, как могло бы показаться из его твитов. Он провел встречи с некоторыми высокопоставленными сотрудниками, чтобы попытаться убедить их остаться, сказали один нынешний сотрудник и недавно ушедший сотрудник, который поддерживал связь с коллегами по Twitter, пишет The Guardian.

По словам бывшего сотрудника, в одном приватном чате Signal примерно с 50 сотрудниками Twitter почти 40 заявили, что решили уйти. А в частной группе Slack для нынешних и бывших сотрудников Twitter около 360 человек присоединились к новому каналу под названием “добровольное увольнение”, сказал другой источник.

Хотя неясно, сколько сотрудников решили остаться, цифры говорят об их нежелании оставаться в компании, где Маск поспешил уволить половину коллектива, включая высшее руководство, и безжалостно меняет культуру, делая упор на долгие часы работы и интенсивный темп.