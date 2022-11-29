Маск объявил войну Apple за будущее "свободы слова"

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 29.11.2022 12:52 , Обновлено: 29.11.2022

Илон Маск обвинил Apple в отказе покупать рекламу в Twitter и в угрозе удалить Twitter из своего App Store без объяснения причин. Мало того, владелец приложения обвинил Apple в диктатуре и борьбе со свободой слова. А ещё сообщил, что "яблочные" отказались от покупки рекламы в Твиттере.

“Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет утрачена даже в Америке, то впереди нас ждет только тирания”, - был категоричен Илон Маск. Он потребовал от Apple опубликовать свои правила цензуры, которые влияют на потребителей.

https://twitter.com/elonmusk/status/1597295832759382016?t=3zgz9M9PVEVTvMXiUrGevQ&s=19

По данным компании Pathmatics, занимающейся оценкой рекламы, Apple потратила на рекламу в Twitter примерно 131 600 долларов в период с 10 по 16 ноября по сравнению с 220 800 долларов в период с 16 по 22 октября, за неделю до того, как Маск закрыл сделку с Twitter.

https://twitter.com/elonmusk/status/1597336812732575744?t=_Y_93bdJe6LGhgzrCf6UrQ&s=19

Маск сообщил о возможном запрете App Store в серии твитов в понедельник. Он написал в Твиттере: “Apple также пригрозила удалить Twitter из своего App Store, но не говорит нам почему”.

Маск также подтвердил, что модерация контента в Twitter вызывала вопросы в Apple. На вопрос журналиста, “угрожает ли Apple присутствию Twitter в App Store или иным образом предъявляет требования к модерации”, Маск ответил “да”.

Ранее в этом месяце бывший глава отдела безопасности Twitter, ушедший в отставку после покупки компании Маском за 44 миллиарда долларов, предупредил о возможном “катастрофическом” удалении Твиттера из магазинов приложений Apple и Google. Йоэль Рот написал в New York Times, что любое удаление из этих магазинов приложений “затруднит доступ миллиардов потенциальных пользователей к сервисам Twitter”.

Кстати, в инструкции Apple по приложениям в своем App Store говорится, что компания будет отклонять приложения “за любой контент или поведение, которые, по нашему мнению, выходят за рамки дозволенного”.

https://twitter.com/elonmusk/status/1597336812732575744?t=_Y_93bdJe6LGhgzrCf6UrQ&s=19

Ранее в этом месяце Фил Шиллер, который возглавляет App Store от Apple, удалил свой аккаунт в Twitter, что сразу же породило предположения о том, что деловые отношения Маска с ключевым дистрибьютором приложений Twitter становятся напряженными.

Недовольство Apple может вызвать планы Илона Маска восстановить доступы к тысяяам аккаунтов в Twiiter, которые ранее были заблокированы за разжигание ненависти, расизм и т.п. таким образом Маск, назвавший себя “абсолютистом свободы слова”, встревожил и других рекламодателей, которые обеспокоены тем, что он допустит распространение ненавистнических высказываний в Twitter.

Многие крупные корпорации, включая General Motors и Chipotle, приостановили расходы на Twitter. Их позиция была подкреплена неудачной перестройкой службы верификации Twitter, в результате которой на платформе было запущено множество аккаунтов-имитаторов.