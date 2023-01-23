Марокко передало Украине «белорусские» танки

Опубликовано: 23.01.2023 10:06 , Обновлено: 23.01.2023

Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б, купленных у Беларуси в конце 90-х годов. Об этом сообщило алжирское издание Menadefence.

По информации СМИ, всего в марокканской армии было около трехсот танков советского производства — 148 Т-72, 136 Т-72Б и 12 Т-72БК из резервов белорусской армии, закупленных подержанными двумя партиями в 1999 и 2000 годах.

Сейчас, как пишет Mendadefence, на поле боя отправили около 20 модернизированных машин. Танки были в не самом лучшем состоянии, поэтому их ремонтировали в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк.

Сколько всего Марокко передало Украине — неизвестно. По информации издания, решение королевства о поставке оружия Киеву было принято практически под давлением во время саммита Рамштайн, который состоялся еще 26 апреля 2022 года. На этом заседании Тунис и Марокко были единственными двумя странами, представлявшими Северную Африку.

Таким образом Марокко стало единственной африканской страной, которая передала Украине тяжёлое вооружение.