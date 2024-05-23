Макрон ввел французские войска на взбунтовавшийся остров Новая Каледония. Что известно?

Опубликовано: 23.05.2024 11:18 , Обновлено: 23.05.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 23 мая, прибыл с официальным визитом во французскую заморскую территорию Новая Каледония в Тихом океане. Из-за массовых беспорядков, которые не прекращаются там уже больше недели, Макрону пришлось объявить режим чрезвычайного положения и отправить на помощь местной полиции подкрепление - более 3 тыс. бойцов внутренних войск и регулярной армии. Разобрались, из-за чего вспыхнули беспорядки.

Прибыв в Новую Каледонию, Макрон заявил, что французские силы безопасности, развернутые там на фоне массовых протестов сторонников независимости, останутся в заморской территории Франции столько, “сколько потребуется для восстановления мира, спокойствия и безопасности”.

“Здесь я буду предельно ясен. Эти силы будут оставаться до тех пор, пока это необходимо. Даже во время Олимпийских и Паралимпийских игр”, - процитировало Макрона агентство Associated Press. Отметим, что Игры стартуют в этом году в Париже 26 июля.

Лично отправиться в столицу островной территории, город Нуамеа, Макрону пришлось после того, как представители местных политических партий отказались участвовать в совместной видеоконференции с президентом, а действующий премьер-министр Габриэль Атталь не принял приглашение на переговоры в Париж.

[info_b]Новая Каледония — архипелаг в Тихом океане, который состоит из большого одноименного острова и нескольких маленьких островов. Расположен примерно в 1,5 тыс. километров от восточного побережья Австралии. Большую часть местного населения - более 40% от 250 тыс. жителей - составляют коренной меланезийский народ, канаки, приезжие европейцы составляют порядка 25% жителей, остальные — метисы и представители других народов.[/info_b]

Что стало причиной беспорядков в Новой Каледонии?

Многотысячные акции протеста в Новой Каледонии вспыхнули из-за спорного законопроекта, вынесенного на обсуждение французским парламентом. Законодатели в Париже предложили предоставить право голоса на местных выборах людям, приехавшим в своё время из метрополии и проживающим на архипелаге более 10 лет.

[info_b]Списки избирателей с правом голоса в Новой Каледонии “заморожены” с 1998 года - голосовать на референдумах и местных выборах имеют право только люди, которые прожили на архипелаге на момент заключения соответствующего соглашения с правительством Франции, а также их прямые потомки. [/info_b]

Коренное население воспринято предложение Парижа отменить действие соглашения 1998 года в штыки, расценив это как попытку властей усилить свое влияние в Новой Каледонии и помешать планам местных политиков, которые уже выразили намерение добиваться независимости от Парижа.

В результате мирные протесты, которые проходили регулярно с середины апреля, в первой половине мая переросли в уличные беспорядки: несогласные с планами Парижа местные жители поджигали и грабили магазины и автозаправки, переворачивали машины и строили баррикады на дорогах, вступали в открытое столкновения с полицией.

По данным французских СМИ, с момента начала протестов и объявления чрезвычайного положения погибли уже шесть человек, в том числе трое молодых канаков, около 280 человек арестовали.

Макрон почтил минутой молчания память погибших и заявил, что, если сотни блокпостов и баррикад, возведённых протестующими, будут сняты, он выступит за отмену чрезвычайного положения.

Пока же в Новой Каледонии заблокировали TikTok, как один из основных источников распространения призывов к демонстрациям протеста, отменили занятия в школах, ввели официальный запрет на проведение массовых мероприятий и продажу алкоголя, а также комендантский час.

От нынешнего визита Макрона сторонники независимости Новой Каледонии ожидают как минимум “громких заявлений” - отзыва спорного избирательного законопроекта или хотя бы отсрочки его ратификации.

К таким же действиям Париж призвали и Тихоокеанские соседи Новой Каледонии. В частности, оставить в силе Нумейские соглашения 1998 года призвал французские власти австралийский министр по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой.