Макрон созвал экстренное заседание Совбеза ООН из-за войны в Иране

Опубликовано: 28.02.2026 21:19 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ударов Израиля, США и Ирана. Заседание запланировано на субботу, 23:00 по минскому времени.

Практически все чиновники ООН осудили удары. Антонио Гутерриш, Генеральный секретарь ООН заявил, что “осуждает сегодняшнюю военную эскалацию на Ближнем Востоке”.

“Применение силы Соединенными Штатами и Израилем против Ирана и последующие ответные действия Ирана в регионе подрывают международный мир и безопасность”, - заявил он.

В свою очередь, Тедрос Гебреесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил: «Я глубоко обеспокоен нынешней ситуацией на Ближнем Востоке. Мое сердце с мирными жителями, оказавшимися в эпицентре конфликта».

Фолькер Тюрк, верховный комиссар по правам человека заявил, что «как всегда, в любом вооруженном конфликте именно мирные жители в конечном итоге платят самую высокую цену».