Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США

Опубликовано: 22.12.2022 10:35 , Обновлено: 22.12.2022

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу уменьшить свою зависимость от США в вопросах безопасности и развивать собственные оборонные возможности, взяв на себя более напористую роль в НАТО.

В беседе с журналистами по возвращению в Париж с саммита в Аммане (Иордания) Макрон подчеркнул, что не считает свое стремление развивать европейскую оборону альтернативой НАТО, пишет The Guardian.

По словам Макрона, более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках Альянса, действуя «внутри НАТО, с НАТО, но также и не завися от НАТО».

«Альянс — это не то, на что я должен полагаться. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю… Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию», — сказал французский президент.