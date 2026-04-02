Макрон ответил Трампу на слова про "удар в челюсть"

Опубликовано: 02.04.2026 16:08 , Обновлено: 02.04.2026

Президент Франции Эммануэль Макрон обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, заявив, что тот подрывает НАТО (Организацию Североатлантического договора), ежедневно сея сомнения в его приверженности альянсу.

Накануне глава Белого дома сделал уничижительные замечания в адрес НАТО, назвав его «бумажным тигром», и пригрозил вывести США из него. Трамп особенно критиковал альянс за отказ выполнить его требования о силовом обеспечении безопасности Ормузского пролива, что вызвало гнев европейских лидеров.

Также Трамп унизил Макрона. «Я позвонил Макрону, с которым жена обходится очень плохо. Он все еще восстанавливается после удара в челюсть», — заявил президент США.

Президент Франции прокомментировал слова Трампа.

«Слова, которые я слышал и на которые вы ссылаетесь, не являются ни элегантными, ни достойными. Поэтому я не собираюсь на них отвечать, это не заслуживает ответа» – ответил Макрон журналистам по прибытии в Сеул, где он находится с официальным визитом вместе с супругой.

Макрон также предупредил, что комментарии Трампа, ставящие под сомнение приверженность США альянсу, «подрывают саму его суть», и призвал лидеров «отнестись к этому серьезно».

«Я считаю, что такие организации и альянсы, как НАТО, определяются тем, что остается невысказанным, – то есть доверием, которое лежит в их основе, и это, кстати, часто имело место в военных и стратегических вопросах» – сказал он во время государственного визита в Сеул.

Он продолжил: «Нам нужно быть серьезными, и если вы хотите быть серьезными, вы не должны говорить прямо противоположное тому, что говорили накануне. Я думаю, что разговоров слишком много».

Макрон также заявил, что «нереалистично» открывать Ормузский пролив силой, сказав журналистам, что это подвергнет военно-морские силы опасности иранских атак. Он сказал, что обеспечение безопасности пролива может быть осуществлено только «в координации с Ираном» после прекращения огня.

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