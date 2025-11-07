Мадуро согласился покинуть Венесуэлу - The Atlantic. Что он попросил у Трампа взамен?

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Опубликовано: 07.11.2025 14:00 , Обновлено: 07.11.2025

Похоже, многолетнее противостояние Вашингтона и Каракаса может подойти к развязке. По данным The Atlantic, Николас Мадуро, долгие годы удерживавший власть в Венесуэле, якобы готов уйти в отставку. Однако его уход не будет бескорыстным — он выдвинул США ряд условий для обеспечения себе «красивого ухода».

Главное, чего добивается Мадуро, — это железные гарантии безопасности для себя и своего ближайшего окружения. Он хочет получить полную амнистию, которая защитит его и его соратников от любого преследования за преступления, совершенные у власти.

Кроме того, он требует снять все объявленные США награды за его поимку. Но, пожалуй, самым интригующим условием является требование «комфортного изгнания». Хотя детали не разглашаются, скорее всего, речь идет о гарантированном убежище в дружественной стране и возможности беспрепятственно вывезти накопленные средства.

Как образно выразился источник The Atlantic, «отставка возможна, если будет достаточно давления и если на тарелке будет достаточно сладостей».

Эти переговоры ведутся на фоне беспрецедентного военного давления со стороны США. Дональд Трамп публично заявил, что дни Мадуро у власти сочтены, и подкрепляет свои слова действиями. У берегов Венесуэлы уже сосредоточилась крупнейшая за 35 лет американская военная группировка в Карибском море, которую возглавляет ударный авианосец «Джеральд Р. Форд».

Пентагон активно возрождает военную инфраструктуру на базе в Пуэрто-Рико, превращая её в плацдарм для операций, в то время как ВМС США уже наносят удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков.

Складывается классическая ситуация «побега с поля боя». Мадуро, видя нарастающую у своих границ военную мощь, похоже, осознаёт, что его режим обречён, и пытается договориться о почётной капитуляции. Для него это исторический шанс избежать печальной участи других диктаторов и обеспечить себе спокойную жизнь на роскошной вилле. Для Вашингтона же такая сделка — потенциальная возможность добиться смены режима без рисков и затрат полномасштабного вторжения.

Несмотря на все, итог сделки ещё не предрешён. Трамп известен своей непредсказуемостью, а Мадуро может пытаться тянуть время в надежде на чудо. Однако сам факт того, что такие переговоры ведутся, красноречиво говорит о том, что давление на режим достигло критической точки. Венесуэльский кризис, судя по всему, вступает в свою решающую фазу.