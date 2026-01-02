Мадуро предложил США сделку по нефти

Опубликовано: 02.01.2026 14:44 , Обновлено: 02.01.2026

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал США начать переговоры, дав понять, что готов пойти на часть требований Дональда Трампа. В его заявлении, однако, не было и намека на уход с поста президента.

В то же время президент Венесуэлы заявил в четверг, что его правительство открыто к переговорам о соглашении с Соединенными Штатами.

В заранее записанном интервью испанскому журналисту Игнасио Рамонету, показанном по государственному телевидению, Мадуро заявил, что Венесуэла «готова» обсудить с США соглашение по борьбе с наркоторговлей. Он призвал страны «начать серьезные переговоры».

«Правительство США знает, потому что мы говорили многим их представителям, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы, — сказал он. - Если им нужна нефть, Венесуэла готова к американским инвестициям, как в случае с Chevron, когда бы они этого ни захотели, куда бы они ни захотели и как бы они этого ни захотели».