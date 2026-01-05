Мадуро помогли захватить специальные микродроны и "крот" - NYT

Опубликовано: 05.01.2026 13:23 , Обновлено: 05.01.2026

Сразу два американских издания, New York Times и CNN, со ссылкой на источники в спецслужбах США сообщили, что операция по поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошла при участии самых современных высокотехнологичных средств.

Так, спецназовцам из Delta Force помогали во время операции на авиабазе, где скрывался Маудротс женой, специальные микродроны. Они выполняли функции разведки и передавали на шлемы американских бойцов 3D-карту помещений бункера прямо в ходе операции. Таким образом у американских спецназовцев была возможность буквально смотреть сквозь стены.

Впрочем, США смогли успешно провести спецоперацию не только благодаря роботам. ЦРУ удалось внедриться в самое близкое окружение Мадуро. На протяжении нескольких месяцев группе ЦРУ, находящейся в Каракасе передавал информацию “крот” с «неограниченным доступом к личным комнатам» президента Венесуэлы, возможно, офицер из личной охраны.

ЦРУ перед операцией нарисовало для себя картину жизни и привычек Мадуро - «как он передвигался, где жил, куда ездил, что ел, что носил — даже какие у него были домашние животные», пояснил главный военный советник правительства США Дэн Кейн на пресс-конференции после атаки.

И именно шпион ЦРУ стал решающим фактором. По сведениям NYT, он сообщил, что у массивных стальных дверей спальни Мадуро и безопасной комнаты есть короткая механическая задержка при запирании. Именно этот промежуток времени - всего в несколько секунд - Delta Force использовала, чтобы «застать врасплох» президента Венесуэлы.

Крот также передал по зашифрованному каналу подтверждение того, что Мадуро лёг спать и его телохранители «расслабились».

Тем временем на Кубе заявили, что 32 её гражданина погибли в столкновении во время рейда США на Венесуэлу. Ранее Минобороны Венесуэлы подтвердило, что в ходе американской спецоперации в субботу, в результате которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, погибла большая часть его команды безопасности. По всей вероятности, президент Венесуэлы полагался на охранников из Кубы.